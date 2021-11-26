Всероссийский конкурс косплея прошел на фестивале J-FEST

26 ноября в день закрытия фестиваля японской культуры J-FEST Autumn 2021 состоялся Всероссийский конкурс косплея.

На сцене выступили лучшие косплееры со всей страны, изображая персонажей из популярных фильмов, сериалов и компьютерных игр.