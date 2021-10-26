Полиция нашла пропавшую актрису Светлану Светличную

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли в Москве.

Ранее СМИ сообщили о пропаже звезды советского кино Светланы Светличной. Заявление об этом якобы подал ее сын, однако позже мужчина опроверг данную информацию.

Известно, что перед пропажей заслуженная артистка обращалась за помощью в гильдию актеров и говорила об издевательствах. После этого Светличная уехала на такси домой, куда к ней приехала съемочная группа одного из телеканалов.