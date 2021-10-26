В "Иллюзионе" прошел закрытый показ фильма "Купе № 6". Он получил Гран-при Канн и выдвинут на "Оскар" от Финляндии.

Эта одна из самых ожидаемых картин осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.