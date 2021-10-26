Кембриджский университет проверит ряд книг на содержание вредного контента

Гарри Поттера и Питера Пена проверят на расизм. В Кембриджском университете решили оценить классическую детскую литературу на содержание вредного контента.

Анализу подвергнут более 10 тысяч изданий. После все книги, якобы пропагандирующие что-то плохое, получат специальные отметки. Среди них, вероятно, окажется и цикл произведений о Гарри Поттере. По мнению критиков, гоблины там были созданы на антисемитских стереотипах. А термин "полукровка" вообще сравнили с пропагандой нацизма.

Даже романтическую историю любви в "Красавице и чудовище" обвинили в том, что она воспевает историю похищения человека со Стокгольмским синдромом. Досталось от критиков также "Питеру Пену", "Доктору Дулиттлу" и серии "Слоненок Бабар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.