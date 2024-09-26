Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Театральная премия "Золотая маска" претерпит ряд изменений, в частности, возможен переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций, а также предлагается вручать маску театру, а не режиссеру.

Основная цель премии – объединить театральное сообщество, поднять престиж профессии и уравнять возможности московских и региональных театров. Во время проведения панельной дискуссии на конференции "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая маска" спикеры пришли к единогласному мнению, что роль искусства в жизни общества растет с каждым днем и важно работать над высочайшим уровнем смысловой составляющей спектаклей, ведь искусство должно давать надежду и делать человека лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.