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26 сентября, 18:00

Культура

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

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Театральная премия "Золотая маска" претерпит ряд изменений, в частности, возможен переход к оценке спектакля целиком и отказ от частных номинаций, а также предлагается вручать маску театру, а не режиссеру.

Основная цель премии – объединить театральное сообщество, поднять престиж профессии и уравнять возможности московских и региональных театров. Во время проведения панельной дискуссии на конференции "Пути и перспективы развития премии и фестиваля "Золотая маска" спикеры пришли к единогласному мнению, что роль искусства в жизни общества растет с каждым днем и важно работать над высочайшим уровнем смысловой составляющей спектаклей, ведь искусство должно давать надежду и делать человека лучше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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