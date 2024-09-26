Цирковые артисты выступили на площадке проекта "Музыка в метро"

Артисты Большого Московского цирка впервые выступили на площадке проекта "Музыка в метро". Увидеть номера акробатов, жонглеров и эквилибристов можно было на станции "Мичуринский проспект".

Все номера сопровождал балет цирка, а также его художественный руководитель, народный артист России Аскольд Запашный. Помимо этого, в мероприятии принял участие и известный иллюзионист Сергей Сафронов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.