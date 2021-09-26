Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери. Один из пользователей сети спросил о здоровье артистки у Анны Заворотнюк в Instagram.

Девушка ответила, что ее мама "боец" и "все будет хорошо". Подписчик попросил выложить совместную фотографию. Но Анна отказалась.

Диагноз Анастасии до сих пор официально не назван. Но уже три года СМИ пишут, что у нее опухоль мозга. Диагноз "глиобластома" косвенно подтвердили медики в 2020 году на совещания по вопросам развития генетических технологий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

