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26 августа, 21:15

Культура

Более 300 фильмов представлены на Московской международной неделе кино

Более 300 фильмов представлены на Московской международной неделе кино

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70 фильмов покажут в рамках Московской международной недели кино

В рамках программы Московской международной недели кино, которая проходит в столице, покажут более 300 кинокартин. Также в город приехали представители мировой киноиндустрии. Это известные государственные деятели, продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры.

География стран-участниц обширная – их более 40. Гости примут участие в деловой программе. Эксперты отмечают, что сейчас уверенно набирает популярность документальное кино как среди создателей фильмов, так и среди зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурагородвидеоЕкатерина Фоменко
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