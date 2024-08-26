Москвичам рассказали, как садовые мотивы вдохновляли деятелей искусства во все времена

В музее-заповеднике "Царицыно" открылся фестиваль исторических садов, посвященный тому, как садовые мотивы вдохновляли архитекторов, художников, композиторов и писателей во все времена. Также там каждый день проводят мастер-классы, лекции, работает садовый маркет с сувенирами и растениями, уличные музыканты играют джаз, рок и этнику. Фестиваль проходит с 23 августа до 1 сентября.

Для любителей кино в Москве стартовала "Московская международная неделя кино". В программе – мастер-классы по актерскому мастерству, лекции, а также кинопоказы, которые проходят не только в закрытых кинотеатрах, но и на площадках под открытым небом. Фильмы показывают в парках "Зарядье", "Царицыно" и на крышах городских отелей. Фестиваль продлится до 28 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.