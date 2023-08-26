Посетителям МУФ-2023 в "Лужниках" предложили сняться в кино

На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гости могут попробовать себя в актерской профессии, узнать больше о киноиндустрии и даже стать героем фильма. Для этого стоит посетить тематическую зону "Киногород".

Кроме того, в "Лужниках" проходят мастер-классы по танцам. На площадке представлена самая обширная программа МУФ-2023 – от познавательных лекций до экстремальных видов спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.