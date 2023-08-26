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Культура

Посетителям МУФ-2023 в "Лужниках" предложили сняться в кино

Посетителям МУФ-2023 в "Лужниках" предложили сняться в кино

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На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" гости могут попробовать себя в актерской профессии, узнать больше о киноиндустрии и даже стать героем фильма. Для этого стоит посетить тематическую зону "Киногород".

Кроме того, в "Лужниках" проходят мастер-классы по танцам. На площадке представлена самая обширная программа МУФ-2023 – от познавательных лекций до экстремальных видов спорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
культуракиновидеоИван Евдокимов
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