Московский международный кинофестиваль посетят в три раза больше людей, чем в 2021 году

На Пушинской площади в Москве – последние приготовления перед стартом Московского международного кинофестиваля. Все готово ко встрече звездных гостей. На ММКФ съехалось в три раза больше людей, чем в 2021 году.

За неделю покажут 230 фильмов из 65 стран. Откроет фестиваль эпичная экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы". Ее очень ждали зрители и критики. Впервые добавилась конкурсная секция "Русские премьеры" – с самыми громкими отечественными новинками. Закроется фестиваль 2 сентября фильмом из Кореи "Решение уйти". В Каннах картине вручили приз за лучшую режиссуру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.