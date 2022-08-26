Столичные кинотеатры продолжили готовиться к акции "Ночь кино"

Летние кинотеатры в Москве стали трендом этого лета. Отчасти благодаря теплой погоде, когда не хочется сидеть в закрытых помещениях.

Репертуар там самый разнообразный – от классики до свежих новинок. В данный момент кинотеатры под открытым небом готовятся к акции "Ночь кино". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.