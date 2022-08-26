Акция "Ночь кино" пройдет в Москве 27 августа

27 августа в Москве пройдет культурная акция "Ночь кино". В рамках мероприятия горожане смогут посмотреть отечественные фильмы более чем на 120 площадках столицы: в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.

В рамках акции покажут в том числе фильмы режиссера Эльдара Рязанова. В 2022 году со дня рождения Рязанова исполнится 95 лет. По словам генерального директора "Москино" Натальи Мокрицкой, киноконцерт в честь режиссера откроет "Ночь кино" в кинотеатре "Художественный". В этот вечер на большие экраны вернутся работы Рязанова "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники" и другие фильмы. Как заявили организаторы, не обойдется без эксклюзивов.

Киносеансы пройдут с 12:00 27 августа до 01:00 28 августа. Участие в акции также примут киноклуб "Эльдар", кинозал "Иллюзион", кинотеатр "Спутник" и другие площадки Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.