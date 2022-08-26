Московский международный кинофестиваль откроется в столице 26 августа

В столице 26 августа стартует Московский международный кинофестиваль – это один из старейших смотров в мире. В этом году у него впечатляющая география, зрителям покажут 230 фильмов из 65 стран. Откроет фестиваль эпичная экранизация романа Алексея Иванова "Сердце Пармы".

У ММКФ по традиции множество программ, но впервые добавилась конкурсная секция "Русские премьеры" с самыми громкими отечественными новинками. Закроется фестиваль 2 сентября фильмом из Кореи "Решение уйти". В Каннах картине вручили приз за лучшую режиссуру.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.