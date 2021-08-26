Площадь филиала "Эрмитажа" в Москве составит более 3 тыс кв м

В Москве откроется филиал знаменитого музея – "Эрмитажа". Проект уже утвержден специалистами Мосгорэкспертизы. Площадь музейного центра на ЗИЛе составит более 3 тысяч квадратных метров. У здания будет 6 надземных этажей и 2 подземных.

Наверху разместят выставочные залы, фотостудию, открытый амфитеатр, образовательный центр, сад скульптур. На подземных этажах будут помещения для подготовки экспонатов к выставкам, зоны для хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.