Москвовед рассказал об истории скульптурной композиции "Советская Белоруссия"

Скульптурная композиция "Советская Белоруссия" вернулась в московское метро спустя 20 лет. Москвовед Виталий Калашников рассказал, что она создавалась в самом начале 50-х годов специально для станции метро "Белорусская" Кольцевой линии.

"В 90-е годы кольцевую стену, у которой тогда установили скульптуру, решили укрепить, сделать там очередной подземный пешеходный переход, и тогда поняли, что крупногабаритная скульптура будет мешать пассажиропотоку", – отметил Калашников.

Москвовед рассказал, что скульптуру нашли несколько лет назад в распиленном виде, после чего было принято решение восстановить ее и вернуть не на совсем историческое место, а на соседнюю станцию, "Белорусская" Замоскворецкой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.