17:45Культура
Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ
Коллегия присяжных суда в Лондоне признала американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о домогательствах. Обвинения против него выдвинули четверо мужчин.
Всего за последние четыре года 64-летнего Спейси обвинили в непристойном поведении в общей сложности 15 человек,о никто не смог доказать его вины, поэтому судебные дела были закрыты.
Как заявил сам актер, его мир рухнул. Звезда сериалов "Карточный домик" и "Красоты по-американски" лишился работы и своей репутации. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицает.
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