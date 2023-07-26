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Культура

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ

Суд присяжных в Лондоне оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах – СМИ

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Коллегия присяжных суда в Лондоне признала американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о домогательствах. Обвинения против него выдвинули четверо мужчин.

Всего за последние четыре года 64-летнего Спейси обвинили в непристойном поведении в общей сложности 15 человек,о никто не смог доказать его вины, поэтому судебные дела были закрыты.

Как заявил сам актер, его мир рухнул. Звезда сериалов "Карточный домик" и "Красоты по-американски" лишился работы и своей репутации. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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