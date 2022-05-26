В столице вышли в повторный прокат фильмы "Я шагаю по Москве" и "Охота"

Для москвичей составили подборку лучших фильмов, которые идут сейчас в повторном прокате.

"Я шагаю по Москве" – один из главных московских фильмов всех времен. Тот случай, когда сюжет не так и важен. Вся суть в атмосфере города, на который зрители смотрим глазами Кольки. Это его первая главная роль Никиты Михалкова в карьере.

Если хочется посмотреть сильные драмы, то можно сходить на фильм "Охоту" с Мадсом Миккельсеном. По сюжету Лукас работает воспитателем в детском саду в маленьком датском провинциальном городе. С женой он разведен, сына видит редко, но регулярно встречается с друзьями: то за бокалом чего-нибудь крепкого, то на охоте.

Главное для героя – работа. Лукас воспитатель и он обожает детей, а они его. Но идиллии приходит конец, когда одна из девочек обвиняет Лукаса в домогательствах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.