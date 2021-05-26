Картину Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка продали за 960 тыс долларов

Картину анонимного уличного художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина продали на торгах в Гонконге. За изображение революционера в образе панка, созданное еще в 2004 году, отдали почти 1 миллион долларов.

Свой лот Бэнкси сопроводил надписью: "Искусство должно утешать обеспокоенных и причинять беспокойство прибывающим в комфорте".

Бэнкси искусство приносит не только популярность, но и солидные гонорары. Его картины регулярно продают за миллионы долларов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.