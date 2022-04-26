В Московском музее современного искусства открылась выставка "Постоянная экспозиция"

В Московском музее современного искусства открылась "Постоянная экспозиция" Алексея Рюмина. В основе проекта лежит реди-мейд. Это такая техника в искусстве, при которой предметы, изначально созданные не с художественными целями, преобразуются автором в собственное произведение.

На выставке представлены три комнаты с розовыми стенами, в них камеры наблюдения, план эвакуации, пожарная сигнализация, выключатели и розетки. Все это подсвечивается. Посетителям предлагают побыть в роли смотрителя.

В Третьяковке открылась выставка "Лики модерна". Это продолжение недавней экспозиции про "Русский модерн". Здесь можно увидеть живопись, скульптуры, рекламные плакаты и афиши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.