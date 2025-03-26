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26 марта, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" проходит в музее архитектуры

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" проходит в музее архитектуры

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В музее архитектуры проходит выставка, посвященная 135-летию архитектора Константина Мельникова. На ней собраны более 80 фотографий знаменитого дома в Кривоарбатском переулке. Экспозиция будет открыта до 18 мая.

Между тем Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" проходит в столице до 27 марта. В предпоследний день, 26 марта, в 16:00 в кинотеатре "Октябрь" покажут картину "Тени за кадром" о легендарных художниках "Мосфильма" Людмиле Кусаковой и Михаиле Карташове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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