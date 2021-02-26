Москвичам показали самые интересные места Петербурга, связанные с Александром Невским

Почти четверть миллиона москвичей уже приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянке. Спустя сутки по-прежнему лидирует Александр Невский. Таковы данные портала "Активный Гражданин". Конкурирует князь с Феликсом Дзержинским.

А пока москвичи голосуют, москвовед и историк Виталий Калашников отправился в город, для которого Невский стал практически визитной карточкой – такое там обилие мест, памятников и артефактов, связанных с князем. ​​Подробнее самых интересных – в сюжете телеканала Москва 24.