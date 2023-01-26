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26 января, 19:15

Культура

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из онлайн-кинотеатров РФ

Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из онлайн-кинотеатров РФ

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Все части "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" пропадут из российских онлайн-кинотеатров 31 января. Права на эти кинофраншизы предоставляла Amediateka, которая является партером большинства отечественных площадок. Однако сервис не смог продлить права на фильмы по книгам и сценариям Джоан Роулинг.

Ранее многие голливудские студии, в том числе Walt Disney и Warner Bros., заявили, что приостанавливают поставки своих фильмов в российские кинотеатры из-за ситуации на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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