Джеймс Нортон рассказал о съемках в фильме "Один на один"

26 января в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО.Арт" и при поддержке творческого объединения Arthouse прошло обсуждение фильма Уберто Пазолини "Один на один". Об особенностях картины рассказывал актер Джеймс Нортон. В качестве модератора встречи выступил журналист Григорий Туманов.

В фильме "Один на один" рассказывается трогательная история любви мойщика стекол Джона к своему маленькому сыну. Их счастью мешает неизлечимая болезнь, но Джон делает все возможное, чтобы обеспечить мальчику прекрасное будущее.