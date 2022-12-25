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Культура

В Москве стартовал зимний фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве стартовал зимний фестиваль "Путешествие в Рождество"

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В Москве стартовал зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". 32 площадки встречают гостей. На фествиале работают бесплатные катки, проводят мастер-классы для детей и взрослых, а самые известные повара рассказывают и показывают, как приготовить оригинальное новогоднее угощение, а также знакомят с кухнями разных регионов России.

Особое место занимают благотворительные проекты. Это пункты сбора "Москва помогает", где горожане могут передать сладкие подарки и игрушки детям, живущим на новых территориях, и теплые вещи для участников специальной военной операции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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