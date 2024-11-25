В Москве обсудили обновление репертуара театров к празднованию 80-летия Победы

На очередном заседании "Директорской ложи", которое прошло в центре Москвы, руководители театров и концертных залов обсудили обновления репертуара в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Как отметили участники, постановки и концерты будут отвечать задачам по укреплению патриотизма в обществе.

Заседание театральной "Директорской ложи" организовал столичный "Цех деятелей культуры" в содружестве с межрегиональным общественным патриотическим движением "Вечно живые". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.