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25 ноября, 23:55

Культура

В Москве обсудили обновление репертуара театров к празднованию 80-летия Победы

В Москве обсудили обновление репертуара театров к празднованию 80-летия Победы

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На очередном заседании "Директорской ложи", которое прошло в центре Москвы, руководители театров и концертных залов обсудили обновления репертуара в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы. Как отметили участники, постановки и концерты будут отвечать задачам по укреплению патриотизма в обществе.

Заседание театральной "Директорской ложи" организовал столичный "Цех деятелей культуры" в содружестве с межрегиональным общественным патриотическим движением "Вечно живые". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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