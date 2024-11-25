Мемориальную доску оперному певцу Марку Рейзену открыли в Москве

В Москве открыли мемориальную доску оперному и камерному певцу, педагогу Марку Рейзену. Барельеф установили на фасаде дома в Брюсовом переулке, где жил народный артист СССР.

Рейзен был лауреатом трех Сталинских премий и кавалером трех орденов Ленина, более 20 лет выступал солистом Большого театра и много гастролировал как камерный исполнитель.

В свою очередь, начальник управления специальных городских объектов департамента культурного наследия Москвы Антон Курносов отметил, что мемориальная доска увековечивает личность Рейзена и сохраняет его дух, идеи и стремление к победам.

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