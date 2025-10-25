"Покровка.Театр" открылся после масштабной реконструкции

В Москве после обновления официально открылся "Покровка.Театр". Именно с таким названием бывший Театр на Покровке вступил в юбилейный 35-й сезон.

Драматический театр, основанный в 1991 году режиссером Сергеем Арцибашевым, в этом году пережил масштабную трансформацию. Здесь появилась новая творческая команда во главе с Дмитрием Бикбаевым. Перемены произошли и в репертуаре: основой афиши по-прежнему останется отечественная и зарубежная классика, но прочитываться она будет по-новому.

Кроме того, преобразился и особняк начала ХХ века, в котором располагается учреждение культуры. Ремонт затронул практически все его пространство – от уличного козырька и входных дверей до гримерных комнат и зрительного зала. Здесь появился мобильный сценический комплекс, который позволяет трансформировать зал под разные творческие задачи.

Чем удивит зрителей обновленный театр? Как изменится репертуар? Какой будет стратегия развития театра? Об этом и многом другом Полине Ермолаевой во время эксклюзивной экскурсии по закулисью рассказал художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев.