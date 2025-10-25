Форма поиска по сайту

25 октября, 15:30

Более 7,5 млн человек посетили музейные площадки ВДНХ с начала 2025 года

Более 7,5 миллиона человек посетили музейные площадки ВДНХ с начала 2025 года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, больше 800 тысяч гостей познакомились с экспонатами музея "Атом". В центре "Космонавтики" в этом году побывали 430 тысяч человек. Экспозиции выставки очень разнообразны. Там можно погрузиться в историю, увидеть произведения искусства, узнать о культуре народов России. Всего на ВДНХ больше 30 музейно-выставочных площадок.

