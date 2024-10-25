В Москве стартовал Большой фестиваль мультфильмов, на котором покажут более 400 анимационных работ из разных стран. Он предназначен не только для детей, но и для взрослых.

Кинопоказы пройдут на 50 площадках Москвы и Подмосковья. Некоторые из них будут бесплатными. В программе фестиваля представлены как полнометражные, так и уникальные короткометражные фильмы, а также благотворительные показы.

После завершения фестиваля начнется проект "Фабрика мультфильмов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.