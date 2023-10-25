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25 октября, 08:00

Культура

Премьеру восьмой части фильма "Миссия невыполнима" перенесли на май 2025 года – СМИ

Премьеру восьмой части фильма "Миссия невыполнима" перенесли на май 2025 года – СМИ

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Студия Paramount Pictures отложила премьеру восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" почти на год. Теперь она выйдет на экраны не раньше 23 мая 2025 года, пишет Variety.

Дело в том, что в Голливуде продолжается забастовка актеров, которая началась еще в июле. Они требуют повышения зарплат, увеличения выплат от стриминговых сервисов и ограничений использования технологий искусственного интеллекта при съемках. Переговоры между профсоюзом и киностудиями продолжаются.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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