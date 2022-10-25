"Ангелы Надежды" выступили со звездами российской эстрады

В государственном Кремлевском дворце прошел концерт, посвященный 20-летию творческого коллектива детей и молодежи с нарушениями слуха "Ангелы Надежды". На сцену вышли Лариса Долина, Диана Гурцкая, Олег и Родион Газмановы и другие заслуженные артисты.

Творческий коллектив за 20-летнее существование стал победителем многочисленных международных конкурсов. Ансамбль успел выступить вместе со многими заслуженными артистами России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.