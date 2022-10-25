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25 октября, 23:30

Культура

"Ангелы Надежды" выступили со звездами российской эстрады

"Ангелы Надежды" выступили со звездами российской эстрады

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В государственном Кремлевском дворце прошел концерт, посвященный 20-летию творческого коллектива детей и молодежи с нарушениями слуха "Ангелы Надежды". На сцену вышли Лариса Долина, Диана Гурцкая, Олег и Родион Газмановы и другие заслуженные артисты.

Творческий коллектив за 20-летнее существование стал победителем многочисленных международных конкурсов. Ансамбль успел выступить вместе со многими заслуженными артистами России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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