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Культура

Тиль Швайгер примет участие в совместном российско-немецком фильме "Шпион"

Тиль Швайгер примет участие в совместном российско-немецком фильме "Шпион"

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Тиль Швайгер примет участие в совместном российско-немецком фильме "Шпион". Известный актер сыграет роль отца маленькой Ангелы Меркель. Об этом сообщил генеральный продюсер кинокомпании, которая работает над картиной.

На данный момент съемочная группа выбирает актрису, которая исполнит роль будущего канцлера. Режиссером выступит Томас Ян. Он уже работал с Швайгером во время съемок еще одной известной ленты "Достучаться до небес". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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