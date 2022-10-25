В прокат вышла комедия "Грозный папа"

В прокат вышла кинокартина "Грозный папа". В центре комедийного сюжета – Иван Грозный, один из неоднозначных правителей в истории РФ.

По сюжету фильма, знаменитая картина с Иваном Грозным и его сыном оживает. Царь ранит своего наследника и, чтобы все исправить с помощью магии, отправляется в прошлое. Но волшебный артефакт путает эпохи, поэтому Иван Грозный попадает в XXI век. Так он знакомится с Никитой Осиповым – археологом, который тоже не может найти общий язык с детьми. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.