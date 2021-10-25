Российский фильм "Разжимая кулаки" выдвинут на премию "Оскар"

Российский фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выдвинут на премию "Оскар". Картина уже удостоилась главной награды в программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". Ленту показывали и на других фестивалях.

Действие драмы разворачивается в Северной Осетии. В центре сюжета семья человека по имени Заур. Он строго воспитывает троих детей. Его дочь строит планы побега, чтобы избавиться от гиперопеки.

Съемки фильма проходили в Северной Осетии на осетинском языке. Большинство ролей исполнили непрофессиональные актеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

