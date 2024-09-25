25 сентября, 17:16M24.RU
Аскольд Запашный и Сергей Сафронов выступили на площадке "Музыка в метро"
Артисты Большого Московского цирка показали шоу на площадке "Музыка в метро" на станции метро "Мичуринский проспект".
В ходе представления можно было увидеть групповое жонглирование, эквилибристов, акробатов и выступление иллюзиониста Сергея Сафронова. В мероприятии принял участие художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.
Ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова пообщалась с артистами.