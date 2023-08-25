Московский международный кинофестиваль "Будем жить" открылся в столице

Московский международный кинофестиваль "Будем жить" проходит в Центральном Доме кинематографистов и на Поклонной горе. На торжественную церемонию открытия приехали звезды российского кино, а также именитые деятели культуры и искусства, которые представляют на форуме свои работы.



До конца лета у москвичей есть шанс посмотреть отечественную или зарубежную киноленту по вкусу. В программе представлены 40 фильмов из России, Ирана, Узбекистана, Грузии, а также совместные работы российских режиссеров с коллегами из Коста-Рики и Палестины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.