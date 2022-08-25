Новости часа: фильмы из Франции, Ирана и Нидерландов пополнили основной конкурс ММКФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фильмы из Франции, Ирана, Уругвая и Нидерландов пополнили основной конкурс ММКФ. Об этом сообщил глава отборочной комиссии Иван Кудрявцев.

Распространение пожаров в Нижегородской области остановлено, но есть очаги задымления. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

Бесплатные обеды для старших классов могут внедрить в школы РФ в среднесрочной перспективе. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Андрей Николаев.