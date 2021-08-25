Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в центр имени Алмазова в Петербурге с инсультом. Об этом сообщил худрук театра, где служит Краско, Виктор Новиков. По его словам, актер находится в нормальном состоянии, шутит и разговаривает.

Как ранее сообщал местный телеканал, 90-летнему актеру стало плохо несколько дней назад, когда он находился на даче. В среду, 25 августа, его поместили под наблюдение врачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.