Джиллиан Андерсон сыграет мать Екатерины II в новом сезоне "Великой"

Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон появится во втором сезоне сериала "Великая". Тизер новых серий с Эль Фаннинг в роли Екатерины II появился в Сети.

Андерсон должна появиться в двух эпизодах, где играет мать императрицы. В новом сезоне война Екатерины и Петра за трон ожесточается. Беременная императрица пытается сбежать из страны, а еще борется с окружением в попытках провести просветительские реформы. Свежие эпизоды выйдут 20 ноября.

Сериал "Утреннего шоу" возвращается на экраны 17 сентября. Действия разворачиваются в коронавирусных реалиях. Телеканал просит героиню Дженнифер Энистон вернуться к работе. Судя по трейлеру, в новом сезоне затронут и проблему расизма.

На большие экраны выходит драма "Воспоминание" с Хью Джекманом – это неонуар. Критики говорят, что частично чем-то напоминает "Начало" Нолана. По мнению экспертов, понравится тем, кто любит искать смыслы после похода в кинотеатр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.