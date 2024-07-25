Москвичам представили культурную программу на последнюю неделю июля

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время в последнюю неделю июля. В программу мероприятий вошли фестиваль, спектакль, кинопоказ и концерт. Так, в столице продолжается фестиваль "Театральный бульвар", на котором горожане могут посмотреть разнообразные шоу: от спектаклей до цирковых выступлений. Тем временем 27 и 28 июля в "Кибердоме" на Беговой пройдет иммерсивный спектакль про безопасность в цифровом мире.

Кроме того, 25 июля в "Москино Жуковский" состоится показ кинокартины "Дама с собачкой", а на ВДНХ выступит певица Мари Краймбрери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.