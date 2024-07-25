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25 июля, 07:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на последнюю неделю июля

Москвичам представили культурную программу на последнюю неделю июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время в конце июля

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Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время в последнюю неделю июля. В программу мероприятий вошли фестиваль, спектакль, кинопоказ и концерт. Так, в столице продолжается фестиваль "Театральный бульвар", на котором горожане могут посмотреть разнообразные шоу: от спектаклей до цирковых выступлений. Тем временем 27 и 28 июля в "Кибердоме" на Беговой пройдет иммерсивный спектакль про безопасность в цифровом мире.

Кроме того, 25 июля в "Москино Жуковский" состоится показ кинокартины "Дама с собачкой", а на ВДНХ выступит певица Мари Краймбрери. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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