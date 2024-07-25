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25 июля, 08:00

Культура

Москвичам рассказали, как провести свободное время в конце июля

Москвичам рассказали, как провести свободное время в конце июля

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна стартовал в Москве 24 июля

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Для москвичей составили культурную афишу на конец июля. В нее вошли два концерта, спектакль и фестиваль. Так, 25 июля в 19:30 на дизайн-заводе "Флакон" выступит группа IOWA, а на ВДНХ – певица Мари Краймбрери.

Тем временем в столице можно до 11 августа посетить фестиваль "Театральный бульвар", а в "Кибердоме" на Беговой 27 и 28 июля пройдет иммерсивный спектакль про безопасность в цифровом мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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