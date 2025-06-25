Премьера балета "Дягилев" состоялась в Большом театре

На Новой сцене Большого театра состоялась премьера балета "Дягилев". Постановка посвящена выдающемуся импресарио, который сыграл значительную роль в популяризации русского искусства за рубежом на рубеже XIX–XX веков.

Спектакль собрал на одной сцене сразу пять ведущих солистов Большого театра. Балет объединил в себе современную хореографию и традиции неоклассицизма. Музыкальной основой постановки стали произведения французского композитора Мориса Равеля в исполнении живого оркестра. Костюмы и сценографию создал знаменитый российский дизайнер Игорь Чапурин.

Как создавался балет "Дягилев"? Что вдохновляло его авторов? Чем уникален этот спектакль? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.