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Культура

Поклонники The Beatles усомнились в необходимости записи песни с помощью ИИ

Поклонники The Beatles усомнились в необходимости записи песни с помощью ИИ

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Заявление Пола Маккартни о том, что последняя песня The Beatles создана с помощью искусственного интеллекта, вызвало дискуссии в Ливерпуле, родине великой четверки. Не все поклонники уверены, что это необходимо было делать.

Выпуск романтической композиции "Now and then" запланирован на конец этого года. Музыкант с помощью новой технологии фактически извлек голос Джона Леннона из старой демо-записи. Маккартни очистил вокал от посторонних шумов и помех и завершил создание песни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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