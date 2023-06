Поклонники The Beatles усомнились в необходимости записи песни с помощью ИИ

Заявление Пола Маккартни о том, что последняя песня The Beatles создана с помощью искусственного интеллекта, вызвало дискуссии в Ливерпуле, родине великой четверки. Не все поклонники уверены, что это необходимо было делать.

Выпуск романтической композиции "Now and then" запланирован на конец этого года. Музыкант с помощью новой технологии фактически извлек голос Джона Леннона из старой демо-записи. Маккартни очистил вокал от посторонних шумов и помех и завершил создание песни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.