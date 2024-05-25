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25 мая, 22:30

Культура

Первый концерт "Военных оркестров в парках" прошел в Москве

Первый концерт "Военных оркестров в парках" прошел в Москве

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Первый концерт восьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоялся 25 мая в Парке Горького. На нем выступил коллектив Военного университета имени Александра Невского. Уточняется, что программа предшествует Международному фестивалю "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября.

При этом ближайший концерт состоится в воскресенье, 26 мая, в парке Ходынское поле. Недалеко от Сухого фонтана выступит оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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