Российские музеи не будут отправлять произведения искусства на выставки за границу

Россия прекратит отправлять на зарубежные выставки произведения искусства из своих музеев. Из-за непростых отношений с западным миром они будут целее на родине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что вернуться к участию в зарубежных выставках можно будет, когда ситуация станет поспокойнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.