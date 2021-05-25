Экспертиза нашла в песнях Моргенштерна признаки пропаганды наркотиков

В песнях Моргенштерна нашли признаки пропаганды наркотиков. О результатах экспертизы сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

По мнению экспертов, рэпер продвигает в своем творчестве 2 приоритета: богатство и запрещенные вещества.

Однако у адвоката эпатажного артиста другое мнение. Сергей Жорин заявил, что было проведено несколько проверок, и их результаты не совпадали.

По его словам, самая авторитетная экспертиза, проведенная профессором-филологом МГУ, нарушений не выявила. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.