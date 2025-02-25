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25 февраля, 04:00

Культура

Руководители столичных культурных организаций провели заседание на Тверском бульваре

Руководители столичных культурных организаций провели заседание на Тверском бульваре

В столичном Театре эстрады прошел спецпоказ спектакля "Вертинский"

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Заседание Директорской ложи театров прошло в Москве. В особняке Смирнова на Тверском бульваре собрались 120 руководителей столичных театров, концертных залов и других направлений культуры.

В рамках деловой программы обсуждалась и подготовка к 80-летию Победы. По этому случаю в театрах будут идти спектакли, связанные с Великой Отечественной войной, а также выставки и спецпрограммы для участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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