Руководители столичных культурных организаций провели заседание на Тверском бульваре

Заседание Директорской ложи театров прошло в Москве. В особняке Смирнова на Тверском бульваре собрались 120 руководителей столичных театров, концертных залов и других направлений культуры.

В рамках деловой программы обсуждалась и подготовка к 80-летию Победы. По этому случаю в театрах будут идти спектакли, связанные с Великой Отечественной войной, а также выставки и спецпрограммы для участников СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.