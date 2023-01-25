12:45Культура
Артисты поделились своим отношением к Высоцкому
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Актер и народный поэт стал голосом поздней советской эпохи. Его имя присвоено не только российским улицам и набережным, но и горному плато архипелага Огненная Земля.
Артисты поделились своим отношением к личности Высоцкого. Как прокомментировал Дмитрий Певцов, ни один советский и российский артист не имел такого народного обожания, как Высоцкий.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.