Артисты поделились своим отношением к Высоцкому

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Актер и народный поэт стал голосом поздней советской эпохи. Его имя присвоено не только российским улицам и набережным, но и горному плато архипелага Огненная Земля.

Артисты поделились своим отношением к личности Высоцкого. Как прокомментировал Дмитрий Певцов, ни один советский и российский артист не имел такого народного обожания, как Высоцкий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.