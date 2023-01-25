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12:45

Культура

Артисты поделились своим отношением к Высоцкому

Артисты поделились своим отношением к Высоцкому

Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет 25 января

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25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Актер и народный поэт стал голосом поздней советской эпохи. Его имя присвоено не только российским улицам и набережным, но и горному плато архипелага Огненная Земля.

Артисты поделились своим отношением к личности Высоцкого. Как прокомментировал Дмитрий Певцов, ни один советский и российский артист не имел такого народного обожания, как Высоцкий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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