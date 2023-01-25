На стриминговых сервисах вышел фильм "Тюрьма 77"

На стриминговых сервисах состоялась премьера фильма "Тюрьма 77". Картина основана на реальных событиях. Она повествует о молодом испанском бунтаре, вдохновившем заключенных на протесты.

События происходят в 1977 году. В это время в Испании была разруха и теракты, а в стране проводят первые парламентские выборы. Молодой бухгалтер Мануэль ждет приговора за растрату. Ему грозит до 20 лет, но такой срок преступник считает несправедливым, поэтому устраивает бунт в тюрьме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.